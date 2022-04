CICLISTA INVESTITO E UCCISO, ORGANIZZATA UNA RACCOLTA DI FONDI PER LA FAMIGLIA

“Pawel ha perso la vita facendo ciò che più amava. Siamo tremendamente dispiaciuti per l'improvvisa perdita di un amico, un atleta e marito. Vogliamo raccogliere fondi su GoFundMe per supportare la sua famiglia in questo tragico momento”. Race Across Italy ha organizzato, da Silvi Marina, in provincia di Teramo, un crowdfunding dopo l’improvvisa morte di Pawel Talaga, 50enne molto noto nel mondo del ciclismo. L’uomo stava proprio guidando la sua bici quando, lo scorso 24 aprile, si è scontrato con una vettura nei pressi della galleria La Portella in località Roccaraso, nell’aquilano. “Paweł - scrive l’organizzazione in un comunicato - cittadino polacco e con decadi di esperienza di ciclismo di endurance stava partecipando ad una manifestazione di ultraciclismo”. “Le autorità competenti - proseguono - stanno effettuando gli accertamenti. Stiamo attivamente cooperando con le forze di Polizia per dare luce alle dinamiche dell’incidente”. “L’organizzazione della Race Across Italy e la comunità ciclistica internazionale si stringe al dolore incolmabile della moglie Anja”, concludono. La raccolta fondi ha superato i 1.500 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/pawel-talaga