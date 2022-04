DANNI DELLA FIERA / DI BONAVENTURA: «NOI ABBIAMO APERTO SOLO L'ACCESSO PER I CAMION, LA FORESTALE VERIFICHI DA DOVE VENGONO I TRONCHI...»

"Noi abbiamo agito, intervenendo sul ponte (quello del Lidl,ndr) in presenza di tutte le autorizzazioni necessarie da parte del Demanio. Ve lo ricordate lì sotto cosa c'era? L'ammasso di rami e alberi secchi che ostruivano il fiume e si erano accumulati sotto quel ponte? L'unico intervento del Comune, lì sotto, è stato realizzare quell'accesso per far passare camion e cestello. Se la Forestale ci dirà che va chiuso, lo faremo ma non siamo noi di certo i responsabili dell'accumulo di rami secchi, spezzati, alberi e quant'altro che mettono a rischio la tenuta dei nostri ponti..." L'assessore alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura interviene dopo la notizia dell'avvio di un'indagine della Forestale che oggi ha effettuato un sopralluogo sotto il ponte fresco di intervento manutentivo pre-Fiera da parte del Comune di Teramo. "Se di ripristino dei luoghi si dovrà parlare, l'unica cosa che potrebbe fare il Comune è chiudere quella via di accesso che abbiamo dovuto creare, liberando gran parte dell'area dall'ammasso di alberi tronchi e rami, per consentire il transito dei mezzi che servivano e serviranno per la manutenzione del ponte. Il resto? Non so cosa aggiungere..." chiosa. A proposito del ponte, i mezzi vi torneranno per completare il trattamento laterale delle travi.