CINQUEMILA PROFUGHI UCRAINI IN ABRUZZO, IL TERAMANO NE HA ACCOLTI DI PIU' E LA META' VIVE NEGLI HOTEL

Sono oltre cinquemila i cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina, a seguito dell'invasione russa, ospitati sul territorio abruzzese. La macchina della solidarietà non si è mai fermata e sono tantissimi gli eventi di beneficenza, le raccolte fondi e le manifestazioni di vicinanza alla popolazione ucraina organizzate in Abruzzo, che continua a giocare un ruolo fondamentale nell'accoglienza dei profughi.

Sono 5.097 i cittadini ucraini accolti in Abruzzo al 26 aprile, di cui 194 ospiti nella rete Cas (Centri di accoglienza straordinaria), 2.845 presso privati o strutture comunali e 2.058 in albergo.

Nel dettaglio 1.774 Sono stati accolti nel Teramano, 1.462 nel Pescarese, 1.015 nell'Aquilano e 846 nel Chietino. I minori sono 1.203, di cui 23 non accompagnati.

Per rispondere al meglio all'emergenza profughi, è stata prevista, attraverso l'ordinanza regionale numero 1 del 15 aprile scorso firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e ferro su tutto il territorio regionale.