ROSETO E IL DECORO CHE NON VA: ERBACCE E SPORCIZIA OVUNQUE

Il gruppo Identità Culturale Rosetana mette l'accento sul decoro della città capoluogo e delle frazioni, in modo particolare Cologna Spiaggia, lasciate all'abbandono durante il periodo delle vacanze pasquali e del ponte del 25 Aprile. A rimarcare la situazione affatto accettabile è il già consigliere comunale William Di Marco: «Non è stato affatto come annunciato poche settimane fa da questa Amministrazione comunale con lo slogan "Per Pasqua Roseto si fa bella". Il periodo primaverile è importantissimo per presentare la cittadina ai tanti turisti che si affacciano per vedere se prenotare o meno dalle nostre parti. In più, grazie all'AS Roseto Calcio, c'è stata un'affluenza suppletiva di molte famiglie provenienti da diverse parti d'Italia grazie al Torneo Internazionale Giovanile di Calcio. Invece le tante persone accorse, turisti o sportivi che fossero, hanno trovato una cittadina sporca, con l'erba alta dappertutto, siepi incolte, aiuole non curate, come dimostra un'articolata documentazione fotografica. Ci rendiamo conto delle difficoltà di gestione e non ci piace nemmeno fare demagogia, ma per noi, come è stato sottolineato anche in campagna elettorale, la prima cosa da affrontare era il decoro della città. Anche l'attuale sindaco Mario Nugnes prime delle votazioni ha cavalcato questo aspetto, ma alla fine il risultato della prima prova è stato molto deludente. La speranza – conclude Di Marco – è che la lezione sia servita, in modo da affrontare l'estate diversamente, dando via una volta per tutte alle esternalizzazioni dei lavori». Anche il coordinatore Flaviano De Vincentiis conviene sulle difficoltà di questa Amministrazione: «Noi abbiamo sempre detto che per governare bisogna saper individuare le priorità. Se si preferisce spendere i soldi in modo improprio per le luminarie oppure per potenziare di due persone lo staff del sindaco, tanto per fare due esempi, è ovvio che poi le risorse per intervenire sul territorio scarseggiano. Cologna Spiaggia si è presentata per il ponte pasquale e del 25 Aprile in modo indecoroso, con erba alta dappertutto e sabbia sui marciapiedi. Se questo è l'avvio della stagione, siamo molto preoccupati». Anche i consiglieri di Identità Culturale, Franco Di Giorgio, Iwan Bisson e Letizia De Rugeriis rimarcano il concetto: «Non è possibile parlare di decoro in modo teorico, se poi non ci sono gli interventi operativi sul campo. Roseto e tutte le frazioni devono essere curate e pulite tutto l'anno e non in soli pochi periodi. Non vogliamo cavalcare la demagogia e sappiamo le difficoltà che oggi hanno le Amministrazioni, tuttavia se mettessimo più risorse per il decoro e meno per i social o la propaganda quotidiana che ci viene propinata, probabilmente avremmo impresso la prima 'svolta'».