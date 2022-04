VIDEO/ SPETTRO CHIUSURA PER LA CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS, ECCO LA SITUAZIONE

Rischia la chiusura la casa di riposo de Benedictis e con essa la Asp 1 dalla quale dipendono le strutture in provincia di Teramo. Sono oltre sette milioni i debiti accumulati e adesso sta slittando il pagamento degli stipendi del mese scorso per i 200 dipendenti senza contare che la Pap è arrivata a non pagare 4 mesi di stipendi.

ASCOLTA I SINDACATI SU R115

Torna a denunciare la difficile situazione dell'Asp1 anche uno dei 200 dipendenti della casa di riposo di Teramo

ASCOLTA UNA DIPENDENTE SU R115