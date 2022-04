MINORENNE SPACCIATORE MORDE LA MANO DI UN POLIZIOTTO

Per aver morso la mano di un poliziotto, che cercava di impedirgli di spacciare, un minorenne è stato denunciato dalla Polizia alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni dolose e porto di armi di oggetti atti ad offendere. Nell'ambito dei controlli disposti dal Questore per contrastare fenomeni illegali durante la movida del fine settimana, i poliziotti, impegnati in servizi di controllo del centro storico, hanno notato un giovane che alla vista della loro auto ha tentato di scappare. Il ragazzo è stato rincorso e, mentre cercava di disfarsi di otto involucri, contenenti circa tre grammi e mezzo di hashish, è stato raggiunto dagli agenti e bloccato ma, nel tentativo di divincolarsi, ha morso la mano di uno dei poliziotti.

Teatro del fatto, il centro di Sulmona