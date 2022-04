BAINAIT / QUESTA SERA MARIA CRISTINA MARRONI: TERAMO, LA POLITICA, LA CULTURA, I LIBRI E I NOSTRI GIOVANI CHE…

Sarà Maria Cristina Marroni, docente, ex assessore comunale, bibliofila, attivissima rappresentante della vita politica teramana, donna dai raffinati interessi culturali, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, la Marroni parlerà di Teramo, di politica, di prospettive, di visioni, di libri e di giovani, in una chiacchierata nella quale, come è nello stile di Bainait, neanche momenti di racconto più intimo e personale. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 IN STREAMING SU WWW.RPIUNEWS.It