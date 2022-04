FOTONOTIZIA / PARCHEGGI CREATIVI PER I MONOPATTINI ... "ALLA TERAMANA"...

Parcheggi creativi per i monopattini teramani, questa volta non si tratta di un abbandono stradale, come ormai siamo abituati a vedere un po' ovunque, complice la diffusa maleducazione di chi ritiene di poterli lasciare dove capita, ma di una sorta di parcheggio... in garage. Il monopattino della fotonotizia, segnalata da un cittadino, è nel locale destonato ai distributori automatici in viale Bovio, di fronte alla Questura.