DOPO 40 ANNI AL COMUNE DI TERAMO, VA IN PENSIONE OGGI BENIAMINO DI PIETRO, CONOSCIUTISSIMO FUNZIONARIO DELL'UFFICIO TECNICO

Quando finirà il suo orario di lavoro, timbrerà per l’ultima volta, oggi, dopo 40 anni, Beniamino Di Pietro, conosciutissimo funzionario dell’ufficio tecnico del comune di Teramo, che da domani comincia un suo nuovo, meritato capitolo di vita. Felicemente sposato e padre di due splendidi figli, Beniamino per oltre quaranta anni si è recato sul posto di lavoro con impegno e assiduità. Oggi va in pensione con la serena soddisfazione di aver dato sempre il massimo delle sue possibilità, affrontando sempre con professionalità le varie calamità e problematiche che si sono presentate a livello comunale. Sicuramente, avrà nostalgia di tutto il personale, colleghi e di tutti gli esponenti delle varie amministrazioni che si sono susseguite nel corso degli anni, ma sicuramente il suo buon carattere e il suo saper fare dai modi così raffinati e moderati avranno guadagnato un posto nella memoria di tutti loro .