VIDEO / CLAUSOLA SOCIALE: 20 MILA PERSONE DELLA PROVINCIA DI TERAMO E' A RISCHIO PRECARIETA'

A rischio tanti posti di lavoro nel settore degli appalti. Manca la clausola sociale. Per questo, la Cgil ha convocato, per lunedi prossimo nella sede del sindacato, in viale Crispi, una riunione con i parlamentari.

ASCOLTA PETTINARO SU R115