IL CASO / GATTI RISPONDE ALLA DI PASQUALE: «DIMENTICA I 5 ANNI DELLA SCLOCCO, CHIEDA RAGIONE DEL FALLIMENTO DELLE ASP AL SUO PARTITO...»

Vorrei dire a Manola Di Pasquale che la trasformazione delle ex Ipab in aziende di servizi alla persona e’ stata realizzata in tante Regioni e con effetti positivi. In Abruzzo lo abbiamo fatto nel 2011. Peccato poi, che nel 2014 si sia insediata la giunta di centrosinistra guidata da D’alfonso e con assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco. Se in 5 lunghi anni, dal 2014 al 2019, nulla e’ stato prodotto per le Asp, bisogna che la Di Pasquale ne chieda le ragioni agli amministratori regionali del suo partito.

L’aver avuto questo salto spazio-temporale conferma l’attendibilità della Di Pasquale, ben nota ai cittadini teramani, che infatti l’hanno bocciata in tutte le competizioni elettorali in cui si è cimentata: sia come sindaco, sia come consigliere regionale, sia come parlamentare.

Le auguro maggior fortuna per il futuro, suggerendole di studiare di più e di imparare a fare una politica meno personalizzata e più costruttiva.

Paolo Gatti