Ad Alba Adriatica, nei pressi di un noto bar del litorale, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione un giovane avventore, che è stato trovato in possesso di un coltello e di una dose di Cocaina per uso personale. Il ragazzo è stato quindi deferito alla Procura di Teramo per il porto abusivo dell’arma e segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.