SCOPERTI TRE UBRIACHI ALLA GUIDA, DUE ERANO NEOPATENTATI, IL TERZO SI E' SCHIANTATO CONTRO LE MACCHINE IN SOSTA

Nottata di ubriachi alla guida, quella appena passata, sulla costa teramana. I Carabinieti, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato due giovani automobilisti i quali, sottoposti ad “alcool test”, sono risultati con un tasso alcoolemico superiore a quello consentito. I giovani, entrambi neo patentati, sono stati denunciati per “guida in stato di ebbrezza”. Agli stessi è stata ritirata la patente di guida. A Martinsicuro, invece, in Via D’Annunzio un automobilista, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, si è schiantato contro alcuni veicoli parcheggiati a bordo strada. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, non solo dovrà risarcire i danni, ma è stato denunciato alla Procura di Teramo per “guida in stato di ebbrezza”. Anche a quest’ultimo è stata ritirata la patente di guida.