LETTURE PER LA PACE ALLA VILLA COMUNALE, DAL 5 MAGGIO





Abbiamo voluto chiamare cosi, “Letture per la pace”, il ciclo di letture per bambini e ragazzi organizzato dalla Biblioteca Delfico e Teramo Children in collaborazione con il Comune di Teramo.



Grazie alla comunità Ucraina di stanza a Teramo sono stati messi a disposizione della biblioteca libri per bambini e ragazzi in lingua che ora ci consentono di avviare il percorso proprio con delle letture a due voci, italiano e ucraino. La lettura e il libro quindi come momento di condivisione e unione che prenderà avvio il prossimo 5 maggio presso la villa Comunale, nello spazio antistante la Biblioteca Libera e proseguirà ogni settimana per tutto il mese con un doppio appuntamento ogni giovedì e venerdì e che vedrà coinvolti anche quattro nidi comunali: Coccinella, Pollicino, Pinocchio - Anna Ferrante e il micronido presso la Casetta sul fiume.



Il percorso di letture segna anche il ritorno di partecipazione da parte della Biblioteca, dopo due anni di assenza, al Maggio dei libri, l’iniziativa nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura.

Per informazioni ed iscrizioni alle letture 3394132469.