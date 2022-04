HA OTTENUTO L'ACCREDITAMENTO DEI PROGETTI ERASMUS IL LICEO SAFFO DI ROSETO

Venerdì 29 aprile, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la presentazione dei Progetti Erasmus+ del Liceo Saffo a cura del Dirigente Scolastico, Prof Achille Volpini e dello staff di lavoro, coordinato dalla prof.ssa Emanuela Andrietti e dai prof Antonio Di Giuseppe, Alessandra Talamonti, Liana Di Gennaro e Lenora Faustino.

L'istituto, il più grande della provincia con oltre 1.200 studenti, ha ottenuto l'accreditamento Erasmus + nella prima call dell'ottobre 2020 (data accreditamento marzo 2021) per sette anni, fino al 2027, acquisendo, pertanto, la possibilità di richiedere direttamente finanziamenti europei. L’Accreditamento Erasmus+, infatti, è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Gli istituti che decidono di richiedere un Accreditamento devono presentare un Piano Erasmus+, parte integrante della candidatura, che definisca la loro strategia a lungo termine, e sottoscrivere gli Standard di qualità europei per la realizzazione di attività di mobilità. Solo una piccola percentuale di scuole ha ottenuto l'accreditamento in quella prima call e il Liceo Saffo lo ha ottenuto con un punteggio di 94,5/100, a testimonianza della validità del progetto proposto, declinato in diversi obiettivi e perfettamente inserito nella decennale tradizione del Liceo nella cura dello studio delle lingue straniere a livelli di eccellenza, dell'utilizzo delle TIC e dell'apertura transnazionale con scambi e progetti PON.

Negli ultimi due anni, in particolare, con l'accreditamento Erasmus +, il focus è stato posto su un piano di internazionalizzazione del Liceo, in una prospettiva che non comprende soltanto lo studio delle lingue straniere e di scambi con altri paesi, già da tempo attuati, ma proietta tutta la comunità scolastica verso una dimensione transnazionale che consenta a tanti alunni e docenti, attraverso mobilità, scambio e apprendimento reciproco di sperimentare direttamente percorsi innovativi, con una notevole ricaduta su tutta la comunità scolastica.

Grazie all'ottimo punteggio dell'accreditamento e alla scelta delle attività e dei beneficiari delle stesse ( studenti con minori opportunità), al Liceo Saffo è stato assegnato un Budget di 103.000 euro per il primo anno di progettazione, che verrà utilizzato per le seguenti attività di mobilità (ossia frequenza a scuola, non corso di lingua):

- mobilità di gruppo di 10 studenti con accompagnatori (10 gg)

- mobilità individuale di 16 studenti (30 gg)

- formazione di 10 docenti ( 7 gg)

- accoglienza di 4 esperti (60 gg)

Naturalmente, a partire da questa primavera, saremo pronti ad accogliere alunni e studenti provenienti da altri paesi europei.

Il primo gruppo di 10 alunni partirà il prossimo 3 maggio, accompagnati dalle prof.sse Andrietti e Talamonti, e avranno la possibilità di frequentare la scuola irlandese Columba College di Killucan, a 60 km da Dublino, per 10 giorni. Gli alunni sono stati individuati con un bando pubblico interno alla scuola , con posti riservati ad alunni con minori opportunità, nell'ottica dell'inclusione e della riduzione dello svantaggio socio-economico, uno degli obiettivi primari del progetto del Saffo.

Durante la manifestazione sono stati anche presentati gli alunni individuati per la mobilità individuale di un mese. Sono previste 16 mobilità, di cui 10 in Irlanda/Malta, 3 in Spagna e 3 in Francia, sempre dando priorità ad alunni con minori possibilità, a partire dal mese di settembre 2022.

Sempre a partire dal mese di settembre 2022, verranno attivate le mobilità docenti per corsi di formazione linguistica e professionale.