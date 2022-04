SI RIBALTA TIR CARICO DI POLLI, CONDUCENTE ILLESO, MOLTISSIMI ANIMALI MORTI

Era diretto in Abruzzo, allo stabilimento di macellazione di una grossa azienda, il tir carico di polli che si è ribaltato nella notte in Molise, lungo la Fondovalle Bifernina. La strada è rimasta chiusa al traffico all'altezza di Lucito (Campobasso). Il conducente è rimasto illeso, ma il carico e gli animali sono finiti sulla strada ed è stato dunque necessario sospendere la circolazione per le operazioni di recupero che si sono concluse all'alba, dopo l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Isernia con l'utilizzo di un’autogru. Moltissimi polli non sarebbero sopravvissuti all’incidente.