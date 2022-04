INAUGURATO A CROGNALETO IL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE

Inaugurato presso il Complesso Artigianale “Il Vallone”, nella frazione Nerito nel Comune di Crognaleto, il Centro Polifunzionale di Protezione Civile. Nel corso della cerimonia è stata conferita la Cittadinanza Onoraria ad Angelo Borrelli, già Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

All’evento hanno preso parte: il Commissario per la Ricostruzione 2016 Giovanni Legnini, il Capo Dipartimento di PC Fabrizio Curcio, il Presidente della Regione e tutte le Autorità civili e militari del comprensorio provinciale. “Un momento significativo per il territorio di Crognaleto e per tutti i territori delle Aree Interne”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe D’Alonzo.