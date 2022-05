LA COSTA TERAMANA E' TUTTA "BLU": TUTTI I COMUNI OTTENGONO LA BANDIERA BLU

La costa teramana sarà tutta blu. Dopo nove, anche Alba Adriatica sarà di nuovo incluso tra i comuni costieri ad averla riconquistata dopo che, lo scorso anno c'era andata molto vicina. L'ufficialità si avrà il prossimo 10 maggio, quando la Fee (Fondazione europea per l'ambiente) assegnerà a Roma le Bandiere blu per l'anno 2022, ma l'invito a partecipare alla cerimonia è arrivato, nei giorni scorsi, al Comune di Alba Adriatica. Sulla riconferma delle altre sei "sorelle" della costa - Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi - non ci sono dubbi. Oltre al mare pulito sono state le politiche ambientali praticate in città, le infrastrutture per la mobilità sostenibile e altri parametri contenuti nella scheda inviata lo scorso autunno dal Comune a portare alla riconquista del vessillo.