ALBA ADRIATICA/ CAGNOLINO UCCISO A BASTONATE: SI INDAGA SUI MOTIVI

Uccide il cane a bastonate e poi lo seppellisce in un'aiuola pubblica. L'episodio si è verificato in via Trieste ad Alba. La vicenda, avrebbe visto protagonista un 87enne con la moglie presente. Il pensionato si sarebbe giustificato con il fatto che l'animale era malato. Una versione a cui con crede l'associazione Stregatte odv, che domani tramite l'avvocato Barbara Di Donna presenterà regolare denuncia alla procura di Teramo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e anche le attiviste di alcune associazioni animaliste per denunciare l'accaduto. Anche L'Oipa Teramo ha già preannunciato denuncia e si costituirà parte civile a un eventuale processo. Ieri pomeriggio sul posto sono intervenuti gli uomini della Asl che hanno disseppellito la carcassa del povero cane per poi trasferirla all'istituto zooprofilattico di Teramo.