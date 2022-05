TORNANO I LADRI A VILLA MOSCA: COLPITA UN'ABITAZIONE IN VIA NICOLA DA GUARDIAGRELE

Erano usciti di casa, forse per andare a cena o forse per recarsi da amici o parenti. Non è importante la motivazione del "perchè", quello che è grave, invece, è che stanotte, dopo un mese di tranquillità, è tornata la preoccupazione tra i residenti di via Nicola da Guardiagrele a Villa Mosca. Sono tornati a colpire, ieri sera, infatti, i ladri in una palazzina. I proprietari si sono accorti della visita solo al rientro nell'abitazione, poco prima di mezzanotte. Sembra che sarebbero arrivati dalla vicina campagna e che abbiamo agito indisturbati. Stavolta i ladri hanno agito in un'altra zona, poco illuminata, spostandosi da dove sono stati installati, dall'amministrazione comunale sette nuovi punti luce. Sul posto è arrivata la Polizia per i rilievi del caso.