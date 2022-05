MARATONINA E VIRTU': I GRANDI EVENTI DI OGGI PRIMO MAGGIO A TERAMO: UNA PORZIONE COSTA 12 EURO...ATTENZIONE AI "COPIONI" DELLA COSTA

Dopo due anni di stop forzato causa Covid torna la Maratonina Pretuziana. La 41esima edizione' è l'appuntamento clou di oggi, pre virtù. Organizzato dal Gruppo podistico teramano e dall'Atletica Gran Sasso, l'evento coniuga da sempre gare non competitive e passeggiate alla corsa stracittadina del circuito Fidal. Si parte questa mattina alle 8,30 per arrivare al pomeriggio con la gara competitiva di 9 chilometri, riservata ai professionisti. Ospite l'atleta azzurra, orgoglio cittadino, l'olimpionica Gaia Sabbatini (nella foto). La campionessa europea Under 23 dei 1.500 metri, nei prossimi mesi impegnata nei Mondiali di Atletica negli Stati Uniti, torna a correre nella sua città.

Sull'altro evento: le virtù, si registra il sold out in città. Dieci euro a porzione è il costo, 12 per quelle di pesce: sulla costa, molto criticate a Teramo città.

Anche quest'anno non sono mancate le critiche per un evento che l'amministrazione ha voluto snobbare per mancanza di orgnizzazione. I ristoratori chiedono da sempre un grande evento in piazza Martiri della Libertà sul modello della Sagra della porchetta a Campli con tavoli, palchi canori e vincitore finale. E qualche altro ristoratore invece avrebbe gradito che gli stand della recente fiera dell'agricoltura fossero stati riutilizzati per la degustazione delle virtù o meglio per una Fiera della ristorazione teramana.