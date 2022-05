VIDEO / È TORNATA LA MARATONINA, IN 1700 IN GARA, VINCE UN COMMERCIALISTA…TERZO L’ASSESSORE FILIPPONI

È tornata la Maratonina Pretuziana. In un tripudio di festa e di colori, Teramo ha celebrato il suo 1 maggio sportivo. Mentre i ristoranti già cominciavano la distribuzione delle Virtù, sul Corso, e per le strade del centro storico, in 1700 partecipavano alla ritornata maratonina, mancata per due anni causa Covid, ma indimenticabile e indimenticata passione di tutta la città. Gruppi numerosissimi, come quello dell’Università di Teramo con 503 elementi, e quello della palestra Interamnia e di tutte le altre palestre cittadine, hanno riempito il corso principale prima della partenza, per poi scivolare lungo le vie antiche portando risate e sana competizione. C'erano, tra gli altri anche il Rettore ed il Vescovo, quest'ultimo che non correva veniva omaggiato di magliette dei partecipanti e Gaia Sabbatini che correrà, oggi pomeriggio nella gara competitiva.



La vittoria della maratonina non competitiva è andata ad un rappresentante dell’ordine dei commercialisti, ma al terzo posto si è piazzato l’assessore Antonio Filipponi. Distanziato (e un po’ provato - foto sotto) invece il sindaco D’Alberto ed altri amministratori comunali presenti e passati