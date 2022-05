DOMANI A BELLANTE NUOVE SINTESI PRESENTA UN LIBRO SUL MONDO NUOVO

L'Ass.ne culturale Nuove Sintesi invita alla presentazione del libro "Cristianesmo, proprietà e Great Reset. Breve esame del "Mondo Nuovo" tra distopia e Tradizione".L'evento avrà luogo sabato 7 maggio con inizio 17.30 presso la Sala ex asilo di Piazza Arengo a Bellante paese (TE).

Interverrà il Dott. Luigi Copertino (autore del libro e giornalista). L'introduzione sarà a cura di Barbara Matani (insegnante e associata in Nuove Sintesi).

Breve nota introduttiva al libro:

"Se davvero il mondo come l'abbiamo conosciuto sinora si apprestasse a cambiare definitivamente e irrevocabilmente, in un senso ULTERIORMENTE negativo?

Questo cambiamento come potrebbe interrogare un cattolico che volesse mantenere, anche in un ambito più schiettamente temporale e sociale, l'integrità della propria professione di fede? L'autentica Dottrina Sociale della Chiesa, che vorremmo finalmente proclamata da una Sede da troppi decenni afona, quali indicazioni dà allo spaesato gregge cattolico (ammesso ne sia rimasto uno)?"