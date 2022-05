INAUGURATO IL DISTRIBUTORE DI VALLE CASTELLANA

Taglio del nastro per il nuovo distributore “comunale” di Valle Castellana. “Si tratta di un importante traguardo – dichiara il Sindaco Camillo D’Angelo – grazie infatti a questo accordo da un lato garantiamo che questo importante servizio non chiuda, creando così ulteriore disagio alla nostra cittadinanza che in questi anni ha visto andar via diversi servizi a causa dello spopolamento, dei terremoti e della crisi, dall’altro potremo garantire un prezzo dei carburanti “calmierato” rispetto ai prezzi medi del territorio circostante per i nostri cittadini”. “Grazie ad uno spirito di leale collaborazione tra le parti siamo riusciti a far sì che questo fondamentale servizio non chiudesse, causando così gravi danni al nostro comprensorio, e siamo inoltre riusciti a tutelare gli interessi della proprietà uscente e della collettività – spiega D’Angelo – pensate che danno avrebbe causato la chiusura della stazione di rifornimento per i nostri pendolari, costretti a fare diversi chilometri per trovare la prima stazione di rifornimento utile, o a quelle aziende che operano sul nostro territorio, in particolare quelle boschive, che necessitano di approvvigionamento di carburante in prossimità per poter svolgere la propria attività”.