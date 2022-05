STORIA D'ACQUA / PICCIONI: «LA NUOVA CONDOTTA DEL RUZZO PROIETTA TORTORETO NEI PROSSIMI DECENNI»

Il potenziamento dell’acquedotto del Ruzzo, mediante la realizzazione della condotta litoranea adduttrice, consiste in un progetto per la realizzazione di un nuovo schema idrico di adduzione e l’adozione di soluzioni nuove e definitive, che tendano al completo soddisfacimento delle esigenze della popolazione dei comuni rivieraschi tra cui la nostra Tortoreto, che ogni anno vanta presenze turistiche tra le più alte in Abruzzo. Nel nostro territorio, infatti, la forte espansione demografica ed i notevolissimi flussi di visitatori, che hanno favorito il consolidamento e la crescita di attività turistiche, avevano causato gravi scompensi nell’intera rete dell’acquedotto, a causa del largo consumo di acqua potabile. Il progetto della Ruzzo Reti S.P.A., finanziato dalla società per 4.706.000,00 € e con fondi FSC 2014/2020 per 13.764.000,00 €, dimensionerà la condotta su puntuali esigenze, migliorando la distribuzione idrica nel territorio di Tortoreto, garantendo l’approvvigionamento idrico all’attuale bacino di utenza delle reti acquedottistiche comunali ed ai nuovi insediamenti che il piano regolatore generale municipale prevede ma, soprattutto, soddisfacendo la domanda di acqua anche nei periodi estivi, durante i quali si registrano le più alte punte di consumo. Inoltre, il nuovo progetto fornirà ulteriori portate necessarie ad alimentare nuovi serbatoi o nuove zone in caso di accorpamenti con le reti acquedottistiche di zone limitrofe ed eliminerà la necessità di periodici interventi di manutenzione, delle condotte e dei manufatti, con un migliore servizio per il cittadino. La Ruzzo ha indicato quali tempistiche, Giugno 2022 per il progetto esecutivo e Settembre, ottenute le necessarie autorizzazioni, per l’inizio dei lavori. L’Amministrazione Comunale di Tortoreto si complimenta, ancora una volta, con la Ruzzo Reti per l’attenzione riservata all’efficientamento ed al potenziamento delle condotte, specie in chiave di valorizzazione turistica e di potenziamento della qualità della vita della cittadinanza.. Con questo intervento, si proietterà Tortoreto nei prossimi decenni, permettendole una ulteriore crescita senza il rischio di carenze di approvvigionamento idrico.