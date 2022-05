FOTO/ PRIMO MAGGIO IN CORTEO A GIULIANOVA TRA DISOCCUPAZIONE E GUERRA. RISCHIO ESUBERI ALLA BETAFENCE PER 60 PERSONE

Il Primo Maggio in provincia di Teramo si è svolto a Giulianova in presenza dopo due anni di stop per covid e si è svolto con un corteo sotto la musica di Bella Ciao.

Lavoro e Pace i temi scelti quest’anno, in mezzo alle difficoltà del mondo occupazionale e la guerra dai sindacari. Sul palco Daniela Barbaresi della segreteria nazionale della Cgil.

Al centro dell’attenzione i salari sempre più deboli, le vertenze occupazionali come quella della Betafence di Tortoreto, dove i contratti di solidarietà sono stati prorogati fino a giugno 2023 ma si prevedono 60 esuberi come riferisce la RSU.