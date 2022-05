GETTA IL MONOPATTINO DAL PONTE, I VIGILI DEL FUOCO LO RECUPERANO: UN CITTADINO RINGRAZIA

«Probabilmente è stata una bravata fatta in mattinata da una "mente eccelsa" che alle 7:30 di mattina, ha ben pensato di prendere un monopattino elettrico di quelli a noleggio e di lanciarlo dal ponte ciclo pedonale sulla foce del fiume salinello che collega Giulianova a Tortoreto.

Per questa bravata, si è reso necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Nereto che hanno dovuto imbragarsi e calarsi dal ponte di legno per recuperare e riconsegnare all'azienda che li gestisce, il costoso monopattino elettrico e soprattutto, per evitare i danni ambientali che le parti di esso, tipo la batteria, deteriorandosi, avrebero sicuramente causato alla flora ed alla fauna circostante.

I grazie ed i complimenti, non sono mai abbastanza per i nostri MERAVIGLIOSI Vigili del fuoco, che sono costretti ad intervenire, con professionalità ed estrema precisione, mettendo a repentaglio la loro vita, anche quando un elemento del genere, alle 7:30 di mattina, invece di dormire va facendo queste stupidaggini...

Complimenti ai Vigili del fuoco", ha scritto Fabio Raschiatore sui social e noi ci uniamo al suo pensiero.