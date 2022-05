LADRI SENZA SCUPOLI RAPINANO UN DISABILE IN CARROZZINA

Entrano in casa per svuotare la cassaforte, sicuri di non trovare nessuno, ma non sapevano che in casa c’era un 53ENNE, che vive su una sedia a rotelle. Non hanno avuto scrupoli i tre ladri, entrati in una casa di Castiglione Messer Raimondo, alla vista dell’uomo, infatti, l’hanno minacciato con dei cacciaviti, si sono fatti aprire la cassaforte, che hanno svuotato, prendendo contanti e gioielli, poi prima di uscire si sono fatti consegnare anche la catenina d’oro dal diversamente abile. Una rapina che ricorda quella portata a termine nei confronti di due anziani a Canzano, qualche settimana fa. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e indaga il commissariato di Atri.