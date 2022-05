L'ADSU ELARGISCE BORSE DI STUDIO A TUTTI GLI STUDENTI IDEONEI, COMPRESI GLI AFGHANI

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha approvato lo scorso 30 aprile le graduatorie aggiornate del concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’a.a. 2021/2022.



Grazie all’intervento della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale avv. Pietro Quaresimale, la borsa di studio, per una spesa complessiva di € 2.129.117,97, è stata assegnata a tutti i 644 studenti risultati idonei.



Diventano così beneficiari di borsa di studio anche i 50 studenti universitari provenienti dall’Afghanistan, per i quali era stata prevista i mesi scorsi una eccezionale riapertura dei termini di bando, aggiungendoli nelle code delle graduatorie.



Un importante passo in avanti per l’attuazione del Progetto “Roshanak”, sottoscritta nel dicembre 2021 dall’Università degli Studi di Teramo, dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo e dalla Associazione Salam O.N.G., che ospiterà gli studenti in apposita struttura.



Un impegno comune per assicurare l’inserimento degli studenti in un percorso formativo e fornire così concretamente una prospettiva di vita alternativa rispetto a quella che avrebbero avuto nel Paese di origine.