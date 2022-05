FIDAS/ CONFERMATA ALLA GUIDA DELL'ASSOCIAZIONE: GABRIELLA DI EGIDIO

Si è svolta sabato 30 aprile 2022, presso la Casa del Donatore “Pasquale Di Patre”, in via Taraschi, a Teramo, l'assemblea degli iscritti alla FIDAS Teramo. L'associazione dei donatori di sangue è stata chiamata a rinnovare il Consiglio direttivo. All'appuntamento si è presentata un'unica lista che è stata eletta raccogliendo l'unanimità dei voti dei presenti. Questi i componenti del nuovo Consiglio direttivo: Gabriella Di Egidio, Davide Cordoni, Virgilio Coccagna, Gabriele Rastelli, Graziano Matteucci, Giuseppe Ariano, Alessandro Di Emidio, Raffaella Angelozzi e Marco Fava. Subito dopo l'elezione, il direttivo si è riunito per assegnare le cariche: presidente della Fidas Teramo è stata confermata Gabriella Di Egidio, vicepresidente Davide Cordoni, tesoriere Virgilio Coccagna e segretario Graziano Matteucci. Il Collegio dei probiviri è composto da Aldo Gaspero, Terzino Di Giandomenico e Luciano Plebani. Nel Collegio dei revisori figurano Antonio Crocetti, Gianfranco Di Genova, Raffaella De Iulis, Patrizia Scalzone e Paolo Focosi Delle Monache. “Per alcuni si tratta della prima esperienza, per molti altri invece è la conferma di un lungo percorso nel mondo del volontariato – dichiara la presidente Di Egidio – Il nuovo gruppo della Fidas Teramo è animato da una grande voglia di fare per raggiungere gli obiettivi che la nostra associazione si prefigge da sempre: l'autosufficienza del fabbisogno del sangue e l'aumento della donazione di plasma, fondamentale per realizzare farmaci salvavita”.