INAUGURATA A GIULIANOVA LA NUOVA SEDE DEL CONSORZIO PUNTO EUROPA, LUCCI: «GIORNATA STORICA»

E' ufficialmente aperta la nuova sede del Consorzio Punto Europa a Giulianova. "Lo sportello Europe Direct Abruzzo sarà a disposizione della comunità giuliese tutta. Anche Invitalia ha dato l’ok per gestire la misura Resto al Sud presso questo nuovo ufficio decentrato. Sono orgoglio e felice di aver realizzato uno spazio per la progettazione europea che in collaborazione con tutte le istituzioni consentirà di offrire nuova linfa vitale all’intero territorio" ha dichiarato l'amministratore del Cope, Filippo Lucci. L'inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza chiaramente del sindaco Jwan Costantini che Lucci ringrazia "per l’opportunità, la concretezza e la collaborazione piena.

"Una giornata storica per Giulianova e per il Consorzio Punto Europa. Lo sportello Europe Direct Abruzzo sarà a disposizione della comunità giuliese tutta", ha commentato Lucci durante la cerimonia.