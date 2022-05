VA IN PENSIONE IL DOTTR GRAZIANO RAMPA, IL SALUTO DELL'AMICO "MISTER"

Il Dottor Rampa Graziano nasce a Castellalto il 18 Giugno 1952 da Papà Pietro e Mamma Lucia. Il suo percorso nella missione da medico inizia con gli studi nei Salesiani a Macerata e successivamente a Perugia con laurea in Medicina e Chirurgia nel 1978 e successivamente specializzazione in Chirurgia Vascolare a Roma nel 1982. Ha lavorato al Pronto Soccorso di Teramo dal 1980 al 1983. Medico di Medicina Generale dal Febbraio 1979. Sposato con la Signora Gabriella dal matrimonio nascono quattro figli : Pietro, Ilaria, Roberto e Lorenzo.Sempre presente sul territorio. Attività sociali svolte : Presidente del Castelnuovo Calcio in Eccellenza regionale ; Fondatore del club Juventus a Castelnuovo ; fondatore del moto club a Castelnuovo. Breve attività politica con il ruolo di Sindaco del proprio Comune dal 1991 al 1993. Attualmente capogruppo di opposizione in consiglio Comunale.Tanti Hobby : calcio, moto, bici, camper, auto sportive. Il 18 Giugno il Dottor Rampa conclude la sua attività lavorativa come Medico di base. Alla notizia del suo pensionamento bisogna rivolgere un tributo di apprezzamento ad un validissimo Professionista che tanto si è speso per il benessere altrui. Sicuramente rappresenterò il pensiero di molti, se non di tutti i pazienti di un medico per la sua validissima bravura in permanente aggiornamento.Tutti i pazienti si sono giovati nei decenni sempre della sua preparazione e competenza nella medicina.Ha svolto la sua missione, sempre attento a ogni sintomo, anche il più piccolo, sempre pronto ad approfondire anteponendo sempre la salute dell'assistito.La sua disponibilità, la sua sensibilità con ogni paziente è stato sempre accolto nel suo ambulatorio con tanto amore.Trattando il paziente come essere umano prima che come portatore di sintomi aiutando ad affrontarle e a risolvere ogni caso.Le sue visite affrontate con la sua straordinaria dedizione alla sua missione ad ogni ora del giorno e della notte.Potrebbe essere naturale ma non scontato. I suggerimenti , le indicazioni, i chiarimenti elargiti negli anni sono stati utili e rassicuranti, è sempre stato uno di famiglia. Farmaci prescritti a migliaia tutti si sono sentiti seguiti e protetti in tutti questi anni. Un ringraziamento per essere stato il grande Professionista che è, per essersi preso cura della salute e del benessere di tanti cittadini a cui sicuramente rivolgeranno un pensiero sempre grato e colmo di stima. Ha svolto la sua attività con tanta passione dedicando tempo ad ognuno, spesso sottraendolo a sè ed ai proprio cari. 43 anni di carriera non sono pochi ha sempre pensato da grande di fare il medico il suo punto di arrivo.In tutti questi anni è stato un amico, un medico che con generosità, passione e sacrificio ha difeso la salute dei suoi assistiti .Con tanta professionalità ha aiutato tutti ad affrontare le difficoltà della vita, proprio nelle prove più difficili, l'ultima quella pandemia del Covid 19 dove ha trasmesso la sua straordinaria carica umana e con grandissima disponibilità è sempre stato vicino ai suoi assistiti senza farli sentire soli a rischio anche della sua vita. In tanti anni ha avuto grandi soddisfazioni professionali dai suoi pazienti che gli hanno dato sempre grande fiducia. Fare il medico oggi è forse più difficile, il carico burocratico è più ingente. Occorre certificare tutto quello che si fa ma il buon Graziano rifarebbe ovviamente tutto, non si fermava alla prescrizione o alle analisi, ma seguiva i suoi pazienti nei percorsi più problematici, interessandosi dei ricoveri, riservando a tutti l'ascolto. La pensione è un traguardo meritato e rimarrà indelebile l'amore per i suoi assistiti che Graziano ha saputo dimostrare, portando avanti la propria professione come una vera missione. E oggi per lui interromperlo non è semplice questo rapporto professionale ma sicuramente i suoi consigli saranno sempre utili per tutti, la sua disponibilità lo sarà per sempre col telefono sempre acceso. Nella vita ordinaria mai raramente ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo, e che solo con la gratitudine che la vita ci premia. Un ringraziamento da parte di tutti per la sua professionalità, la presenza, la dolcezza ed il costante supporto.

ANTONIO VALBRUNI