CARENZA DI PERSONALE AL TRIBUNALE: ERMINI SI IMPEGNA: «PRESTO PIU' GIUDICI AL TRIBUNALE DI TERAMO»

«E' andata molto bene. Siamo contenti. Adesso ci aspettiamo che alle parole seguano i fatti». Lo ha detto a Il Messaggero, il presidente dell'ordine degli avvocati: Antonio Lessiani a conclusione dell'incontro che si è svolto a Roma con il vice presidente del Csm David Ermini. Con loro c'era anche il senatore Luciano D'Alfonso.

A casa la delegazione teramana riporta un impegno: «Far pubblicare in anticipo, ossia entro settembre anziché entro fine anno, il bando per le nuove assegnazioni dei magistrati a Teramo spiega Lessiani e insistere con il ministero di Giustizia per ribadire la necessità di far avere a Teramo altri due magistrati con l'istituzione, a quel punto, della sezione penale che per noi sarebbe di fondamentale importanza». Resta aperta, adesso, la questione della carenza di personale amministrativo, non di competenza del Csm, ma anche la questione strutturale del palazzo di giustizia i cui lavori di ristrutturazione previsti non sono mai partiti. Aspetti che dovranno essere trattati nel prossimo incontro, quello già fissato per il prossimo 12 maggio, sempre grazie al senatore D'Alfonso, con il capo di gabinetto del ministero della Giustizia.