CALL CENTER CHIEDE PAGAMENTO DELLA BOLLETTA DEL 2020... DI UNA PERSONA MORTA NEL 2018







Neanche la morte ci salva dalle continue chiamate dei call center che devono venderci qualcosa, dai super sconti “riservati solo a noi”, dalle offerte imperdibili, dalle promozioni ossessive, né da quelli che devono effettuare improbabili recuperi crediti. E’ storia di oggi, alle 9,18 un nostro lettore riceve una telefonata, questa è la cronaca:

«Buongiorno, chiamo da parte di Enel…»

— «Buongiorno, mi dica»

«La chiamo perché c’è una bolletta scaduta nel 2020 intestata alla signora XXX»

— «Era mia madre, ma non c’è più, è morta…»

«Ma questa bolletta va pagata…»

— «Mi scusi, ma a che periodo si riferisce?»

«E’ una bolletta del 2020, di 15 euro»

— «Mi sembra strano, mia madre è morta nel 2018»

«Allora la deve pagare lei, se la casa la usava lei» — «La casa è stata venduta nel 2017» «Allora la deve pagare lei come erede…» — «Non sono erede, ho fatto la rinuncia all’eredità» «Questa bolletta qualcuno la dovrà pagare, veda un po’ lei…» — «Io adesso abbasso il telefono, veda un po’ lei…» Il numero che campeggia su questo articolo, è quello della chiamata appena raccontata.

Ricordiamo che, entro il 31 luglio, se tutto andrà bene, il Registro pubblico delle opposizioni, che oggi è attivo solo per le linee telefoniche fisse, si amplierà anche alle linee mobili. Questo vuol dire che i cittadini potranno impedire l’arrivo delle chiamate pubblicitarie iscrivendosi al Registro effettuando delle semplici e gratuite procedure. Prima di procedere con la chiamata, l’operatore di telemarketing sarà tenuto a verificare sul Registro se il numero che è in procinto di contattare figura o no nel Registro per evitare multe fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.