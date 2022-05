PARCHEGGIO "CREATIVO" IN VIA DATI, CHIUDE LA STRADA E QUANDO TORNA... LA MACCHINA NON C'E' PIU'



Parcheggi fantastici e dove trovarli. Siamo a Teramo, dove il parcheggio segue regole che appartengono all’estro e alla fantasia, non certo al codice della strada, né alle logiche della geometria… stradale. Quella che vedete, è una foto scattata all’imbocco di via Dati dove una signora, con una notevole fantasia parcheggiatoria, ha deciso di lasciare la sua Punto celeste sulla carreggiata, infischiandosene totalmente della presenza dello spartitraffico giallo. In pratica, l’abile guidatrice, ha “chiuso” l’ingresso, costringendo tutte le macchine in entrata a passare - controsenso - nell’altra corsia. Quella Punto celeste, parcheggiata in maniera assurda, ha creato un vero e proprio imbuto, tanto che è stato necessario l’intervento della Polizia Locale, che ha poi fatto intervenire il carrattrezzi per la rimozione dell’auto. Nella foto sotto, lo stupore della signora che, al ritorno, non ha ritrovato la sua auto… salvo poi scoprire che quel parcheggio, tra multa, rimozione e accessori… le costerà un paio di centinaia di euro…