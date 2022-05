BETAFENCE: QUARESIMALE, LA PROSSIMA SETTIMANA INCONTRO COI VERTICI AZIENDA

La prossima settimana ci sarà un incontro con i vertici della Betafence. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, dopo la notizia circolata in questi giorni di possibili esuberi nello stabilimento di Tortoreto. "In questo momento - dice l'assessore Quaresimale - è necessario capire se c'è l'idea di ridurre il personale che opera nel sito produttivo di Tortoreto. Noi dal canto nostro siamo pronti ad avviare un tavolo di confronto per vedere se esistono margini di trattativa con l'azienda per cancellare o ridurre il numero degli esuberi. Si preannuncia un percorso difficile tenuto conto che nell'estate del 2020 l'azienda aveva annunciato la volontà di dismettere il sito produttivo di Tortoreto". Attualmente, in base ad un accordo sindacale dell'anno scorso, i lavoratori sono sotto contratto di solidarietà che scadrà il prossimo giugno. È stata chiesta una proroga del contratto di solidarietà almeno per un anno, che permetterebbe di spostare l'uscita dei lavoratori all'estate 2023. La Regione Abruzzo sta supportando l'azienda anche in ottica di politiche attive del lavoro.