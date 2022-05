FONDAZIONE EINAUDI / COSTITUITO IL COMITATO SCIENTIFICO, IL 18 MAGGIO NORDIO A TERAMO

Ieri, 3 maggio 2022, presso la sede regionale della Fondazione Einaudi a Teramo, si è costituito il Comitato Scientifico con il compito di promuovere il pensiero liberale al fine di elaborare risposte originali ed innovative alla complessità dei problemi contemporanei legati alla globalizzazione e alla rapida evoluzione tecnologica, al fine di favorire le Libertà individuali e la prosperità economica.

Il Comitato Scientifico è il cuore pulsante della Fondazione Luigi Einaudi. È Composto da professionisti di alto livello ed e’ l’organo che propone le attività, le pubblicazioni e gli eventi della Fondazione in Abruzzo.

I 21 componenti nominati sono:

Federico Agostinelli: Dottore commercialista e Sindaco di Campli

Paolo Brizzi: Imprenditore

Maria Cristina Cianella: Avvocato e Consigliere Comunale

Giovanni Chiodi: Dottore commercialista

Alessandra Cognitti: Avvocato e dipendente Asl

Nicola D'Alterio: Medico Veterinario e Direttore generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise

Rosanna De Antoniis: Avvocato e Sindaco di Castel castagna

Alessio D'Egidio: Docente di storia e filosofia

Rosita Del Coco: Avvocato e Docente Universitario

Giovanni Di Giacomantonio: Sociologo e Docente Universitario

Raffaele Di Gialluca: Ingegnere

Manuela Di Marcello: Dottore commercialista

Paolo Gatti: Avvocato

Maria Marsili: Avvocato e Sindaco di Canzano

Saro Paparoni: Medico cardiologo

Caterina Provvisiero: Dirigente scolastico

Raffaele Pelillo: Avvocato

Giovanni Battista Quintiliani: Avvocato

Paolo Tancredi: Ingegnere

Marina Rosci: Avvocato

Giuseppe Savini: Manager e Presidente Arap

Il comitato rende noto che il 18 maggio dalle ore 17.30 presso l’hotel Abruzzi si terrà un incontro/ intervista con Carlo Nordio, editorialista ed ex magistrato, dal titolo: Quale futuro per la giustizia in Italia? L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire i 5 quesiti referendari del 12 giugno.