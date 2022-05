TRECENTO GRAMMI DI EROINA NASCOSTA DENTRO AI PANTALONI: ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA

Una pattuglia Guardia di Finanza di Nereto, nell’ambito dell’attività per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, nel corso dei controlli messi in atto all’uscita del casello dell’autostrada A/24 di Basciano ha effettuato il controllo di un’autovettura.

Il conducente, trovato in possesso di oltre 300 grammi di eroina, è stato arrestato in flagranza di reato. La droga, contenuta in involucro, era nascosta all’interno dei pantaloni indossati dal conducente. L’uomo, su disposizione del Magistrato di turno, è stato condotto nella Casa circondariale di Pescara. La droga è stata sequestrata.