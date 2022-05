BOCCANERA ATTACCA QUARESIMALE: «IL PRIMO MAGGIO HA PREFERITO LE VIRTU' AI LAVORATORI»

"Ci saremmo aspettati un assessore alle politiche del lavoro vicino ai lavoratori il 1 maggio e non impegnato in un selfie con le virtù". Non è piaciuto affatto al segretario provinciale della FIM Cisl, Marco Boccanera, il selfie postato sui social dall'assessore regionale Pietro Quaresimale il giorno in cui, ad esempio a Giulianova, si manifestava a sostegno dei lavoratori ostaggio delle vertenze del territorio e non solo. Boccanera interviene, poi, sul fronte Betafence,l'azienda di Tortoreto per discutere della quale sempre Quaresimale ha annunciato la convocazione di un tavolo istituzionale: "I tavoli solitamente li chiedono i sindacati. Quaresimale anche in questo caso è capace di stupirci...Ha convocato un tavolo senza sedie, noi non siamo stati convocati e non vi prenderemo parte. Mi permetto di segnalare che il numero degli esuberi, (parliamo di 60 lavoratori, ndr) è noto da sempre e la proprietà dell'azienda sta esattamente dando seguito al piano annunciato a tutti tempo fa, incluso la Regione. Non c'è una novità-esuberi da mettere sul tavolo, semmai c'è da capire come verranno messi alla porta questi lavoratori", conclude il segretario provinciale.