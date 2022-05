I FRATELLI PERSIA DISPOSTI AD ACQUISTARE GLI IMPIANTI DEI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA

Dopo tanti mesi di brutte notizie per i Prati di Tivo sembra arrivare qualcosa di buono. L'imprenditore Renato Persia, avrebbe infatti dichiarato la propria disponibilità all'acquisto degli impianti dei Prati e di Pratoselva, come stabilito dal bando emesso dalla Gran Sasso Teramano, dopo la mancata aggiudicazione alla ditta Marco Finori, che non si è presentato dal notaio per la firma dell'atto.

Persia ha risposto positivamente alla richiesta di disponibilità avanzata dal commissario liquidatore della società pubblica, Gabriele Di Natale, che sta lavorando senza sosta e esitazione oggettivamente impossibile sui mandato dell'assemblea dei soci per ricucire la drammatica situazione della stazione turistica che per il secondo anno consecutivo non ha visto girare gli impianti in assetto invernale. La trattativa con Persia è a buon punto: alla disponibilità dell'imprenditore è seguita la richiesta da parte della Gst di produzione della documentazione necessaria per l'aggiudicazione, ovvero deposito di fidejussione cauzionale per i 1,4 milioni di euro e dell'assegno di caparra di 100mila, ovvero il totale della somma proposta dall'impresa teramana di Fano Adriano nell'asta.

Il passaggio successivo sarà la firma dal notaio e l'avvio delle nuova era ai Prati di Tivo: la revoca a Finori riguarderà anche la gestione della prossima stagione turistica estiva. Su questo aspetto bisognerà però poi affrontare il costo del canone di concessione dei terreni a uso civico. Proprio in queste giorni scade il termine per il pagamento della II tranche di 17.500 euro che Finori (attraverso la Provincia) aveva pattuito con l'Asbuc per ottenere l'uso durante la gestione.