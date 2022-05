QUARESIMALE, UN PREMIO AI COMANDANTI PER IL LAVORO DI 655 AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Saranno ben 655 gli operatori di Polizia locale, rappresentati dai rispettivi Comandi di appartenenza, a ricevere benemerenze, il prossimo lunedì 16 maggio, dall'assessore regionale con delega ad Enti locali e Polizia locale, Pietro Quaresimale, per essersi distinti nell'attività svolta. "Nella nostra regione - ha spiegato l'assessore - l'emergenza sanitaria, ancora in corso, causata dalla diffusione del Virus Covid-19, sta richiedendo, dal mese di febbraio 2020, l'ampio e generoso impegno di numerose categorie di lavoratori, tra cui gli operatori dei Corpi e Servizi delle Polizie Locali abruzzesi. Per questo, - ha aggiunto - lo straordinario impegno manifestato nell'attività di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 meritava un segno di riconoscenza da parte dell'intera comunità abruzzese. E' stato a dir poco encomiabile, infatti, - ha concluso Quaresimale - il senso del dovere con cui gli operatori di Polizia locale hanno operato soprattutto nella fase più acuta di gestione dell'emergenza epidemiologica, pur consapevoli dei rischi di contagio". La benemerenza è rappresentata da un'attestazione e da un nastrino decorativo.