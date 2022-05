GLI ABRUZZESI FUMANO SEMPRE MENO, MA GLI INCALLITI SONO ANCORA TROPPI

Se più di un abruzzese su due, il 55,8% dei cittadini over 14, è non fumatore, il 18,3% della popolazione fuma, mentre il 24,3% si dichiara ex fumatore. Tra i fumatori di sigarette, il 23,5% ne fuma fino a cinque, il 39,1% tra le sei e le dieci al giorno, il 34% tra le undici e le 20, il 3,4% oltre 20. Il numero medio di sigarette fumate in un giorno da ogni fumatore abruzzese è pari a 11,3.