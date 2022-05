EX CALCIATORE DEL TERAMO INDAGATO PER REVENGE PORN

Il calciatore Angelo Paradiso, ex centrocampista di Napoli e Lecce, allevato nelle giovanili della Lazio, che ha giocato a Teramo nei campionati 96/97 e 97/98 (quella in foto è la sua maglia di allora - collezione privata) è accusato di diffusione illecita di video sessualmente espliciti, Stalking, estorsione e diffamazione nei confronti di una sua ex, una attrice con la quale ha avuto in passato una breve relazione. Il bomber ha subito una perquisizione da parte degli agenti della Mobile nei giorni scorsi come riferisce Repubblica e i magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino stanno ancora conducendo una serie di verifiche sul caso. La vicenda risale ai mesi scorsi. Paradiso non avrebbe accettato la separazione imposta dalla donna e dunque l’avrebbe incalzata con ogni mezzo, presentandosi ai suoi appuntamenti professionali e inviandole messaggi continuamente. Ma l’accusa più grave e bruciante per il calciatore è quella relativa al revenge porn. La diffusione di un video dai contenuti sessuali girato durante la loro relazione e diffuso urbi et orbi successivamente. Si tratta di un filmato che sta danneggiando la carriera della donna. Ora gli investigatori acquisiranno il cellulare di Paradiso per capire se vi siano prove della divulgazione di quelle immagini.