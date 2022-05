VIDEO/ VILLA RIPA RITROVA LA SUA TORRE E I CITTADINI SONO IN FESTA

Ha avuto parecchio riscontro, e ne siamo soddisfatti, «L'Altra Città» andata in onda, ieri sera su R115 nella frazione di Villa Ripa. Un paese in festa per la ritrovata torre campanaria, che è stata anche l'occasione per parlare di un paese abitato da gente che ama profondamente questo piccolo borgo del teramano.

