IL COMITATO DI CITTADINI "AMICI DI VILLA MOSCA" ELENCA AL COMUNE I PROBLEMI DA RISOLVERE, ALTRIMENTI SARA' PROTESTA: «BASTA CHIACCHIERE»

Sono ancora tanti i problemi da risolvere a Villa Mosca, soprattutto nella parte bassa (in quella alta si attende l'asfalto, da anni, da troppi anni).Ieri sera si è riunito il neo comitato spontaneo di cittadini "Amici di Villa Mosca" ed ha fatto il punto dei lavori ancora da fare:

Pulizia delle aree pubbliche e private ( sfalcio dell’erba e bonifica di alcune aree particolarmente critiche tipo collina che dal ripetitore scende a valle su via Franchi). I ladri utilizzano quasi sempre percorsi nella boscaglia per raggiungere il quartiere.

Sistemazione del parchetto giochi con allestimento di panchine, tavolo, staccionata di protezione ( in prossimità della rotondina di Via Nicola da Guardiagrele)

Piano asfalti (c'è la necessità di conoscere quali vie saranno coinvolte e quando inizieranno i lavori)

Illuminazione in via F.lli Grue ( oggi totalmente buia e priva di manutenzione)

Segnaletica stradale inesistente in alcune zone

Rifacimento della rotondina in Via Nicola da Guardiagrele (pericolosissima per il posizionamento errato in cui è stata realizzata)

Dissuasori di velocità in particolare su Via da Guardiagrele, Via Villa Mosca, Via Luigi Coppa Zuccari, Via Benedetto Croce.

Fermata del tram alla fine di Via Benedetto Croce con pensilina (nuova fermata)

Sistemazione delle aree di parcheggio con segnaletica a terra

TELECAMERE nei punti nevralgici del quartiere

E naturalmente maggiore chiarezza sulla realizzazione delle nuove strade annunciate dal vice sindaco, dove si attende un chiarimento al più presto.

Il quartiere, se non saranno fornite risposte a breve dal Comune (latitante) provvederà ad organizzare una protesta dei residenti perchè, dicono: «siamo stufi delle chiacchiere, ora occorre passare ai fatti. L'elenco delle cose da fare è lungo.