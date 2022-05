BAINAIT / STASERA TOMMASO NAVARRA: “IL PARCO, IL TRIBUNALE…L’UCRAINA”

Sarà Tommaso Navarra, Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, avvocato, da sempre impegnato nell’associazionismo e membro storico dell’organizzazione del Premio Borsellino, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Navarra parlerà del Parco, delle possibilità offerte dall’area protetta e dalle grandi potenzialità che esprime, della risorsa ambientale e poi del Tribunale, dell’ipotesi di delocalizzazione contro la quale ha deciso di combattere, a capo di un comitato.Non mancheranno accenni all’esperienza politica e come è nello stile di Bainait, neanche momenti di racconto più intimo e personale, come quelli dedicati al viaggio della solidarietà efffettuato in Ucraina.

