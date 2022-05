IL PINOCCHIO DI MASSIMO RIDOLFI TORNA A SCUOLA

La Biblioteca Comunale “GaetanoPanbianco” di Loreto Aprutino, Pescara, promuove da diversi anni incontri di lettura e laboratorio per le classi della scuola dell’infanzia e per quelle della scuolaprimaria e secondaria di primo grado.

Mercoledì 4 maggio 2022, in occasione della visita delle classi terze della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino, la bibliotecaria Donatella Granchelli e il Maestro Fausto Roncone hanno letto il racconto “Pinocchio e l’uovo di Pasqua” di Massimo Ridolfi.

I bambini, che conoscevano bene il Pinocchio di Carlo Collodi, hanno apprezzato molto questa versione “nuova” della favola.

Un ringraziamento speciale va all’autore per aver reso liberamente disponibile per l’occasione il suo testo.

«Sinceramente commosso, ringrazio gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino che hanno voluto farmi pervenire tramite il Maestro Fausto Roncone i loro moltissimi e generosissimi messaggi di stima.



A tanto Amore posso solo rispondete con questa raccomandazione: tenete a mente che quella che state frequentando è la scuola più importante, il grado più alto di istruzione cui potete accedere perché vi fornisce gli strumenti primari della conoscenza; quindi dovete impegnarvi ogni giorno per far sì che usciate dalle scuole elementari bene in grado di leggere scrivere e far di conto, perché solo grazie al pieno utilizzo di questi strumenti si è padroni del proprio pensiero e, quindi, di se stessi.» Massimo Ridolfi