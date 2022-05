CENTO ASSUNZIONI IN ABRUZZO

È stato raggiunto un accordo con i sindacati per l'assunzione di 100 lavoratori presso l'azienda di trasporti regionale Tua.

Lo ha annunciato questa mattina a Pescara il presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, a margine della conferenza stampa di presentazione del Piano strategico degli investimenti della società regionale di trasporto. Dopo alcuni anni - ha spiegato - abbiamo raggiunto nella tarda serata di ieri un accordo con i sindacati per i lavoratori part time che diventeranno full time e questo avviene contestualmente ai contratti che si sono firmati in questi giorni e che hanno visto l'assunzione di 50 lavoratori da professionalizzare".

"La seconda parte dell'accordo - ha aggiunto - che aveva visto anche la polemica con i sindacati per il bando dei professionalizzati ha avuto anch'essa una valutazione che in termini di mediazione ha fatto sì che da un lato l'azienda cedesse su alcune richieste sindacali e dall'altro che venisse riconosciuta la bontà del lavoro dell'azienda. Si tratta di un fatto di grande rilevanza con l'assunzione di oltre 100 lavoratori in un periodo difficile a livello occupazionale".