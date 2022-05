IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE BIANCHI ARRIVA A SORPRESA ALLA NOTTE DEI LICEI AL DELFICO DI TERAMO E “DUETTA” IN GRECO CON SINDACO E PRESIDE

Inatteso quanto piacevole fuoriprogramma per la “notte dei licei” ospitata dal Delfico Montauti di Teramo. Alle 22,15, infatti, è arrivato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in città perché domani dovrà partecipare all’evento conclusivo del Meeting internazionale “Gli adolescenti del terzo millennio – Il patto educativo globale e inter-generazionale con e per gli adolescenti”, organizzato dalla Diocesi di Teramo. Accompagnato dal vescovo Leuzzi, il Ministro è stato accolto dal Sindaco D’Alberto e dalla dirigente scolastica Loredana Di Giampaolo. Una volta varcata la soglia dell’ austero palazzo di Piazza Dante, suggestivamente arricchita dalle fiaccole, il ministro ha potuto incontrare i ragazzi, che hanno animato la nottata, tra la musica degli studenti del musicale e tutte le iniziative dei liceali del classico. Significativa anche la presenza della Consulta Provinciale con la presidentessa Giulia D’Amore. Particolarmente coinvolgente il momento in cui, il ministro e il sindaco di Teramo, con la preside Di Giampaolo e il capo di gabinetto de ministro, Luigi Fiorentino, hanno letto un brano tratto dalla Dionosiaca di Nonno di Panopoli. Sindaco e preside in greco e ministro e capo di gabinetto in italiano, per offrire ai ragazzi un brano dalle amorose suggestioni notturne.