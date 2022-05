VIDEO / BLITZ DEL MINISTRO BIANCHI AL LICEO DELFICO-MONTAUTI TRA APPLAUSI SELFIE E LETTURE CLASSICHE

E' stata una conclusione sui generis quella che ha caratterizzato ieri la Notte dei Licei al Delfico-Montauti di Teramo con la visita a sorpresa del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in città per il convegno di oggi al Di Poppa-Rozzin sugli adolescenti. Gli studenti e alcune autorità hanno potuto conoscere il lato informale di un Ministro simpatico e affettuoso con i ragazzi, di cui ha apprezzato l'impegnato e la voglia di tornare a stare in presenza nella loro scuola. Tra battute, consigli e selfie, il Ministro è stato più volte applaudito e ha anche raccolto la sfida di leggere un brano classico.